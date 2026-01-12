“Rispetto per Trapani e la sua gente”, spunta lo striscione a Brescia

A Brescia si giocava la partita di Basket contro Tortona – ha vinto la squadra di casa 92 a 86 – dagli spalti sono ‘spuntati’ degli striscioni in segno di rispetto per i tifosi e per tutti gli sportivi trapanesi definiti “fratelli”. Un segno di rispetto per quanto stanno vivendo e subendo dalla vicenda della Trapani Shark che per via di irregolarità amministrative ha subito penalizzazioni da parte del Tribunale Federale e interdizioni e che continua a scendere in campo solo per pochi minuti per poi abbandonare, mettendo sul parquet anche diversi giovanissimi che mai si sarebbero aspettati di finire così, a volte, in pasto ‘ai lupi’. “Rispetto per Trapani e la sua gente” si legge dal Palasport di Brescia. Rispetto.