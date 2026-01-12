“Parlami d’amore”, Mario Incudine in scena al Don Bosco di Trapani

Trapani si prepara ad accogliere una serata di grande teatro e musica con “Parlami d’amore – Quando la radio cantava la vita”, lo spettacolo interpretato da Mario Incudine in programma martedì 13 gennaio alle ore 20.30 al Cine Teatro Don Bosco. Lo spettacolo, scritto da Costanza DiQuattro e diretto da Pino Strabioli, è un viaggio emozionante nella memoria collettiva italiana, quando la radio era la colonna sonora delle case, delle speranze e dei sentimenti di un Paese intero. Canzoni, parole e racconti si intrecciano per restituire al pubblico l’atmosfera di un’epoca in cui la musica sapeva raccontare la vita, l’amore e la quotidianità.

Mario Incudine, artista tra i più apprezzati del panorama teatrale e musicale italiano, guida gli spettatori attraverso un percorso fatto di nostalgia, ironia e poesia, rievocando le melodie e le voci che hanno segnato generazioni. In scena, la musica diventa racconto, la parola si fa canto, e il passato dialoga con il presente in un omaggio intenso alla cultura popolare e alla tradizione radiofonica. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti del teatro d’autore e della musica italiana, inserendosi nel cartellone culturale cittadino come uno degli appuntamenti più attesi di inizio anno. I biglietti sono disponibili online sul circuito LiveTicket. Per informazioni è possibile contattare il 388 566 2176 o il 342 033 0263 (solo WhatsApp), negli orari indicati.