Marsala, il Comitato per il No alla riforma della giustizia cerca firme

Il Comitato Marsalese per il No alla Riforma Nordio della giustizia rilancia la mobilitazione sul territorio per intensificare la raccolta firme e informare la cittadinanza sui contenuti del referendum costituzionale. La campagna ha già raggiunto un risultato significativo: oltre 280.000 firme raccolte a livello nazionale, pari al 56% dell’obiettivo complessivo. “Una riforma della Costituzione non può e non deve passare in silenzio – afferma il Comitato, che denuncia il metodo adottato dal Governo -. Stritolare il dibattito parlamentare e tentare oggi di accelerare i tempi per evitare una vera campagna referendaria non è il metodo della democrazia”. Secondo il Comitato, il rischio è quello di allontanare ulteriormente i cittadini dalla partecipazione democratica. “Siamo convinti che per contrastare l’astensionismo sia necessario garantire agli elettori un’informazione ampia, chiara e approfondita“, sottolineano i promotori, ribadendo l’importanza di un confronto pubblico serio su una riforma che incide direttamente sui principi costituzionali.

Proprio per questo motivo, il Comitato Marsalese per il No ha deciso di intensificare la presenza sul territorio, promuovendo sia momenti informativi sia la raccolta firme per il referendum, che consentirebbe di garantire “tempi corretti per una campagna serena e consapevole”. Il primo dei due appuntamenti si è svolta domenica in occasione del Mercato del Contadino, il secondo invece si terrà oggi, durante il Mercatino del Martedì, dalle 9.30. In entrambe le occasioni sarà allestita una postazione informativa e sarà possibile sottoscrivere la proposta referendaria. Per firmare sarà necessario essere in possesso dello SPID o della Carta d’Identità Elettronica (CIE) con le relative credenziali.

“Invitiamo cittadine e cittadini a partecipare, informarsi e firmare – conclude il Comitato -. Difendere la Costituzione significa difendere la democrazia e il diritto di tutti a decidere consapevolmente”. Fanno parte del Comitato Marsalese per il No: A.N.P.I., Associazione Difesa della Costituzione, CGIL Camera del Lavoro, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito della Rifondazione Comunista, Partito Democratico.