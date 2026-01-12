Marsala festeggia il Carnevale, un avviso per gli eventi in Città

Anche Marsala vuole festeggiare il Carnevale in Città. Nell’approssimarsi degli eventi tradizionali, l’Amministrazione comunale di Marsala richiama gli organizzatori ad una rigorosa osservanza delle norme in materia di sicurezza, a beneficio della incolumità pubblica e privata. A tal fine, il settore Suap – diretto dal dr. Andrea Giacalone – ribadisce l’importanza di rispettare i termini per la richiesta del provvedimento autorizzativo previsto dall’art. 68 del T.U.L.P.S. (prima di competenza della Questura e, ora, in capo al Comune). E ciò, tenuto conto che la procedura, già oggetto di uno specifico Avviso comunale – online alla pagina istituzionale https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/avviso-per-pubblici-spettacoli – impone una complessa istruttoria prima del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del pubblico spettacolo.

Pertanto, alla luce della nuova normativa da oggi in vigore (D. Lgs. n° 138 del 12 settembre 2025), si invitano gli interessati a presentare l’istanza all’ufficio SUAP attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, entro e non oltre 20 (venti) giorni prima degli eventi da realizzare, limitatamente a quelli organizzati per il Carnevale 2026. Il Suap precisa, altresì, che non si assicura la presa in carico delle richieste presentate oltre il termine di scadenza.