Il gelo continua ad arrivare, nel trapanese temperature fino a 7°

Tempo di gelo e di neve anche in Sicilia. Nelle prime ore del mattino si registrano 5 gradi a Palermo, Catania, Agrigento e Messina, 2° a Caltanissetta e Ragusa, 0° ad Enna, leggermente meno fredde Trapani con 7° e Siracusa con 6°. Le previsioni per oggi in Sicilia sono caratterizzate da un deciso miglioramento delle condizioni del tempo, grazie ad una rimonta dell’alta pressione. Al mattino si prevede cielo sereno tra poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale, venti moderati settentrionali e mari da mossi molto mossi, mentre nel pomeriggio potremmo avere qualche nuvola in più soprattutto in prossimità dei rilievi, anche se non sono previste piogge in attesa di una serata caratterizzata dal cielo perlopiù stellato e venti in attenuazione. Il vento delle scorse ore ha causato non pochi problemi soprattutto in Sicilia Occidentale.