“Enzo Sturiano è il profilo ideale per unire il centrodestra a Marsala”

Il movimento politico “Uguaglianza per la Sicilia” dice la sua sul dibattito politico in vista delle prossime elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Marsala, lanciando una proposta chiara e decisa per la carica di sindaco. Il movimento individua nella figura di Enzo Sturiano, attuale Presidente del Consiglio comunale e autorevole esponente di Forza Italia, il profilo più idoneo per rappresentare una sintesi politica capace di ricompattare l’intera coalizione di centrodestra. La scelta di proporre Sturiano nasce da una profonda analisi del contesto socio-politico lilybetano. Secondo “Uguaglianza per la Sicilia”, la città necessita di una guida che non debba affrontare una curva di apprendimento, ma che conosca già profondamente i meccanismi della macchina amministrativa.
”Crediamo fermamente che il Dottore Sturiano, grazie alla sua lunga e comprovata esperienza istituzionale, rappresenti un valore aggiunto imprescindibile – afferma Salvatore Rubbino alla guida del movimento -. Il suo ruolo di garante d’aula, svolto per anni con equilibrio e competenza, è la prova della sua capacità di ascolto e di mediazione, doti fondamentali per chi ambisce a governare una città complessa come Marsala“. L’obiettivo prioritario del movimento è quello di superare i personalismi e le frammentazioni che spesso indeboliscono l’area moderata e conservatrice. Proporre una figura già radicata e stimata come quella di Sturiano vuole essere un segnale di stabilità e coesione: “Invitiamo tutte le forze del centrodestra a convergere su questo progetto comune. La candidatura di Vincenzo Sturiano non è solo una proposta di parte, ma un’opportunità per presentarsi ai cittadini con un programma solido e una leadership autorevole, capace di ridare slancio allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio“.