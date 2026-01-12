“Enzo Sturiano è il profilo ideale per unire il centrodestra a Marsala”

Il movimento politico “Uguaglianza per la Sicilia” dice la sua sul dibattito politico in vista delle prossime elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Marsala, lanciando una proposta chiara e decisa per la carica di sindaco. Il movimento individua nella figura di Enzo Sturiano, attuale Presidente del Consiglio comunale e autorevole esponente di Forza Italia, il profilo più idoneo per rappresentare una sintesi politica capace di ricompattare l’intera coalizione di centrodestra. ​La scelta di proporre Sturiano nasce da una profonda analisi del contesto socio-politico lilybetano. Secondo “Uguaglianza per la Sicilia”, la città necessita di una guida che non debba affrontare una curva di apprendimento, ma che conosca già profondamente i meccanismi della macchina amministrativa.

​”Crediamo fermamente che il Dottore Sturiano, grazie alla sua lunga e comprovata esperienza istituzionale, rappresenti un valore aggiunto imprescindibile – afferma Salvatore Rubbino alla guida del movimento -. Il suo ruolo di garante d’aula, svolto per anni con equilibrio e competenza, è la prova della sua capacità di ascolto e di mediazione, doti fondamentali per chi ambisce a governare una città complessa come Marsala“. ​L’obiettivo prioritario del movimento è quello di superare i personalismi e le frammentazioni che spesso indeboliscono l’area moderata e conservatrice. Proporre una figura già radicata e stimata come quella di Sturiano vuole essere un segnale di stabilità e coesione: “Invitiamo tutte le forze del centrodestra a convergere su questo progetto comune. La candidatura di Vincenzo Sturiano non è solo una proposta di parte, ma un’opportunità per presentarsi ai cittadini con un programma solido e una leadership autorevole, capace di ridare slancio allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio“.