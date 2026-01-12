Calcio Eccellenza: il Marsala perde contro Kamarat, San Vito vince il derby

Il Marsala 1912 non riesce a portare a casa una vittoria contro Kamarat che tra le mura amiche si impone di misura con 1 a 0 siglato da Guadalupo al 25′ del secondo tempo, in questa 17ª giornata di Campionato di Eccellenza. Gli azzurri di Mister Chinnici hanno lottato, hanno preso anche un palo sfortunato, e come dice lo stesso allenatore “i ragazzi devono essere più cattivi”. Negli altri campi il Castellammare Calcio 94 ha vinto sul C.U.S. Palermo per 3 a 0 mentre il Don Carlo Lauri Misilmeri ha ottenuto una vittoria netta sull’Accademia Trapani per 6 a 1. Nel derby trapanese, sul campo della Folgore Calcio Castelvetrano ad avere la meglio è il Città di San Vito Lo Capo per 0 a 2. Due partite (Montelepre – San Giorgio Piana e Parmonval – 1959 Partinicaudace) sono state sospese per maltempo e troppo vento. Attualmente il Marsala è sempre secondo in classifica a 33 punti ma deve guardarsi le spalle: a 30 punti di poco dietro ci sono il Don Carlo e il San Vito, mentre il Licata a 42 punti è sempre più in fuga.