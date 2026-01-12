3 anni senza Biagio Conte, Schifani: “Esempio di solidarietà che continua a parlare”

Nel ricordare Fratel Biagio Conte a tre anni dalla sua scomparsa, il Presidente della Regione Renato Schifani, dedica un personale messaggio alla figura del missionario laico nell’anniversario della sua dipartita: “La Sicilia rende omaggio a un uomo che ha fatto della solidarietà e della carità una scelta di vita. Con semplicità e coerenza, Fratel Biagio ha camminato accanto agli ultimi, offrendo aiuto concreto, ascolto e dignità a chi era in difficoltà. Il suo esempio rappresenta un patrimonio morale per tutta la nostra comunità e un invito costante a non voltarsi dall’altra parte. La Regione ne onora la memoria riconoscendo il valore di un impegno che continua a parlare alle coscienze e a indicare una strada di umanità e speranza”.