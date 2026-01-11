Vittime del crollo di Albstadt, la famiglia originaria di Castellammare sepolta in Germania

Saranno sepolte in Germania le tre vittime del crollo ad Albstadt Francesco Liparoto, 33 anni, sua moglie Nancy Giarraca, 30 anni, e il loro figlio Bryan, di soli sei anni. I familiari volevano fortemente far ritornare le salme a Castellammare del Golfo ma ha prevalso la decisione che i tre avevano preso: ovvero costruire una vita nel nuovo paese in cui avevano trovato un lavoro e in cui stavano crescendo il piccolo. Lo ha detto chiaramente anche la zia Emanuela, una delle sorelle del papà di Francesco: “Nancy è nata e cresciuta in Germania, e per rispetto alla loro vita insieme, abbiamo deciso che riposeranno lì. Non possiamo separare la famiglia”. Intanto a Castellammare del Golfo, dopo la veglia di preghiera nella chiesa di San Paolo della Croce, la comunità si prepara per stringersi attorno alla famiglia dopo la restituzione delle salme e i funerali in Germania. La vicenda è avvenuta due giorni fa: il crollo dell’abitazione è dovuto ad una fuga di gas.