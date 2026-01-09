Esplosione in una palazzina in Germania, muore una famiglia di Castellammare

Un’esplosione causata da una fuga di gas si è verificata in Germania, precisamente ad Albstadt, nella zona sud della Nazione. Una palazzina è stata completamente distrutta e tutti i componenti di una famiglia siciliana che si trovava all’interno sono morti. A perdere la vita una coppia di 33 e 30 anni e il figlioletto di 6 anni originari di Castellammare del Golfo. Si tratta di Francesco Liparoto, Nancy Garraca e del piccolo Bryan. Il sindaco del comune del trapanese ha espresso in un post il cordoglio per questo lutto che colpisce la comunità. La famiglia era emigrata in Germania dieci anni fa per motivi di lavoro, ma ogni estate tornava nella propria terra di origine. Triste e drammatico che Francesco e Nancy, in cerca di fortuna, abbiano trovato insieme al loro piccolo Bryan, la tragica morte.