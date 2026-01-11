Persone senza dimora, una strage silenziosa: in Sicilia 17 morti nel 2025

Nel 2025 in Italia hanno perso la vita sulle strade 414 persone senza dimora. Una tragedia silenziosa che coinvolge anche la Sicilia, dove sono stati registrati 17 decessi. Dati drammatici che raccontano una realtà spesso invisibile e che colpisce persone con un’età media di appena 46,3 anni, oltre 35 anni in meno rispetto alla media nazionale di mortalità. Numeri che sollevano interrogativi profondi: quante sono oggi le persone senza dimora in Italia? Quali sono le loro condizioni di vita, i bisogni, le fragilità e le necessità quotidiane? A queste domande proverà a dare risposta il censimento e la conta nazionale delle persone senza dimora, in programma a fine mese nelle 14 città metropolitane italiane, tra cui Palermo, Catania e Messina.

L’iniziativa Istat con fio.PSD e la campagna “TuttiContano”

L’iniziativa è promossa dall’Istat e coordinata dalla fio.PSD – Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora – e si svolgerà nelle giornate del 26, 28 e 29 gennaio, grazie al supporto di migliaia di volontari e volontarie in tutta Italia. Anche nelle tre città siciliane coinvolte è ancora aperta la ricerca di persone disponibili a partecipare, che dopo un’adeguata formazione affiancheranno gli operatori sul territorio. L’obiettivo è costruire una fotografia il più possibile realistica del fenomeno, indispensabile per programmare interventi efficaci, politiche sociali mirate e percorsi di inclusione capaci di rispondere concretamente ai bisogni delle persone senza dimora. Proprio dalla necessità di rafforzare il mondo del volontariato nasce l’appello rivolto a cittadini e cittadine, associazioni, parrocchie ed enti del territorio a partecipare alla campagna “TuttiContano”. Diventare volontario è semplice: è sufficiente candidarsi compilando il form online disponibile sul sito ufficiale della campagna. I partecipanti saranno formati, assicurati e affiancati da una rete di coordinatori, per vivere un’esperienza di cittadinanza attiva sicura e significativa.

Campagna nazionale e internazionale

L’iniziativa si avvale della collaborazione del Comune di Roma e di una vasta rete di partner nazionali, tra cui Caritas Italiana, ARCI, CNCA, Azione Cattolica, Croce Rossa Italiana, UISP, CSVnet, AGCI, Confcooperative, Medici Senza Frontiere, Alleanza Contro la Povertà, AGESCI, Forum Terzo Settore, Federazione Scout d’Europa, Comunità di Sant’Egidio, Esercito della Salvezza, InformaGiovani, le Università delle 14 città coinvolte e oltre 50 enti nazionali e locali. A sostenere la campagna anche il mondo della cultura e dello spettacolo, che ha aderito con numerosi testimonial, tra cui Richard Gere e la moglie Alejandra, Luciana Littizzetto, Carlo Lucarelli, Antonello Dose e Marco Presta, Ascanio Celestini e molti altri. Un segnale forte per ribadire che nessuno è invisibile e che contare le persone significa, prima di tutto, riconoscerne la dignità.