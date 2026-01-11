Per l’Handball Erice il 2026 inizia vittoriosa contro Casalgrande Padana

L’Handball Erice vince la prima gara dopo la pausa natalizia e in maniera netta. Le Arpie di coach Bruno Tronelli si sono imposte per 36 a 19 contro Casalgrande Padana. Buona la seconda frazione di gioco dove le giocatrici neroverdi hanno aumentato il loro ritmo che ha poi ha portato alla vittoria. Erice inizia meglio con la coppia Do Nascimento/Cabral Barbosa che porta subito le Arpie sul 4 a 0. Casalgrande Padana ci prova, ma Erice mantiene il distacco. Al 10’ del primo tempo, Iacovello si distingue neutralizzando con sicurezza un rigore, mantenendo saldo il vantaggio di Erice. Due minuti più tardi, Cabral Barbosa intercetta il pallone e lancia un fulmineo contropiede che consente alle Arpie di consolidare il distacco sulle avversarie. Al 22’, Giovannini supera abilmente la difesa e realizza una rete da fuori area che non fa perdere d’animo Casalgrande. Tarbuch e Do Nascimento provano ad accelerare e portano Erice sul 14 a 8. Il primo tempo si conclude con le reti di Do Nascimento per Erice e Osaheniye per Casalgrande: 16 a 11. Do Nascimento e Pessoa riprendono a martellare con un parziale di 3 a 0. Iacovello para il secondo rigore e Lucia Dalla Crode punisce in contropiede: 20 a 11 e immediato timeout per Barani. Casalgrande ci prova a rientrare, ma Erice risponde colpo su colpo, con buona velocità. La giovanissima Francesca Ferraresi sigla il 28 a 18. Do Nascimento mette il turbo e chiude idealmente la gara anche se mancano ancora 10 minuti, Bernabei segna il +14 e il resto è garbage time. La gara termina 36 a 19.

Alexandra Do Nascimento, ala della Handball Erice, dichiara: “Quella di stasera è stata una partita importante per noi. Nella prima parte non abbiamo giocato al meglio, ma nella ripresa la squadra ha trovato compattezza e ha saputo esprimere il proprio gioco. La cosa più bella è che abbiamo giocato con felicità, con entusiasmo, e questo fa la differenza. Sono orgogliosa di far parte di questo gruppo. Le ragazze, anche le più giovani, sono straordinarie: lavorano con impegno e serietà, e si sono integrate benissimo. C’è un bellissimo clima nello spogliatoio, siamo una squadra unita e felice. Ora ci aspetta una sfida molto importante: la Coppa Europea. Ci stiamo allenando duramente, con grande concentrazione, perché sappiamo che sarà una partita difficile, ma anche una grande opportunità. Siamo pronte a dare tutto, insieme, come sempre. Credo che potremo fare una grande prestazione”. Sabato 17 gennaio 2026 – 19.00, Balonmán Atlético Guardes ed Handball Erice, gara valevole per l’andata degli ottavi di finali della European Cup.