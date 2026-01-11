Futsal: il Mazara vince in casa 5 a 1 contro il Regalbuto

Il Futsal Mazara inizia bene il nuovo anno. In un Palazzetto dello Sport in cui ha vinto il gemellaggio tra le due tifoserie, i gialloblu si impongono in rimonta per 5-1 sul Regalbuto Futsal, riscattando così le due sconfitte consecutive con cui si era chiuso il 2025 e restando al secondo posto, a -4 dalla capolista Messina. Sfida equilibrata ma molto intensa nei primi minuti, con tanti duelli ma poche conclusioni verso le due porte. Al 3’, il portiere ospite Braconcini si avventura nella metà campo gialloblu, Bruno recupera il pallone e prova la conclusione che però si spegne sul fondo. Due minuti dopo, Joao scappa sulla destra e prova il destro, ma chiude troppo l’angolo di tiro e il pallone si spegne sul fondo. La sfida viaggia sul filo dell’equilibrio fino all’11’, quando la prima disattenzione difensiva dei mazaresi consente agli ospiti di approfittarne e di sbloccare la contesa: Campagna e Timpanaro chiudono comodamente un triangolo e il capitano regalbutese firma lo 0-1.

A questo punto la squadra di mister Bruno prova a cambiare marcia alzando il baricentro e provando a impensierire in più occasioni Branconcini, che si oppone in tre occasioni a Joao, Falasca e Buscaglia. Al 15’, ecco il pari mazarese: scavetto di Falasca per Daricca che si ritrova a tu per tu con Braconcini e lo supera tenendo basso il pallone. Continua a crescere la pressione dei gialloblu, Daricca va vicino al bis con una giocata simile, ma questa volta è anticipato dal portiere. A circa 4’ dall’intervallo è Alves a provarci, il suo destro termina largo, poco dopo Buscaglia esplode il mancino ma Braconcini dice ancora di no. Dall’altra parte Capuano col destro non inquadra la porta. I ritmi restano alti, Alves chiama ancora in causa Braconcini che si oppone anche a Joao e così si va all’intervallo sull’1-1.

Avvio di ripresa a spron battuto per il Futsal Mazara che vuole mettere la gara sui binari giusti. Per gli ospiti ci provano Ferrante e Capuano, senza inquadrare la porta, mentre i gialloblu al 4 mettono il naso avanti: punizione battuta da Felipe Alves, il pallone arriva ad Agugliaro che conclude, sulla corta respinta si avventa Joao che in tap-in fa 2-1. Poco dopo Bruno cerca il tris, ma Braconcini gli dice di no, mandando in corner: sull’angolo che ne segue, deviazione sottoporta di Agugliaro che fa 3-1. Al 5’, un tentativo di Joao viene respinto da Braconcini, poco dopo ci prova anche Felipe Alves il cui sinistro viene deviato. Continua a spingere la formazione di mister Bruno che al 6’ trova anche il poker, ancora con Joao, che deve solo spingere in rete un assist al bacio di Bruno. Mazaresi ancora pericolosi con Falasca, mentre a questo punto mister Gamiddo, a 10’ dal termine, si affida al power play provando con la superiorità numerica a riaprire la gara, ma i padroni di casa chiudono tutti gli spazi, anzi rischiano di incrementare il vantaggio con un destro violento di Falasca che viene deviato in corner. Al quarto d’ora è Campagna a provarci, respinge Danek che mette il sigillo sul risultato opponendosi anche al tentativo di Capuano. Il cronometro continua a correre e alla fine c’è gloria anche per il capitano Felipe Alves, che dalla propria metà campo indovina la traiettoria giusta per realizzare il definitivo 5-1.