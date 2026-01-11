Contest “Borgo dei Tesori”, come votare Custonaci e Calatafimi Segesta

Riparte, fino al 31 gennaio, il contest online sui “Borghi dei Tesori”, per poter consentire dei restauri o degli interventi di rigenerazione urbana. Le città trapanesi di Custonaci e Calatafimi-Segesta sono candidate. Per votarle basta cliccare al link: https://www.leviedeitesori.com/contest-borghi-dei-tesori…/ e scegliere il borgo preferito. Si può votare la “Fondazione Le Vie dei Tesori” sulla piattaforma “Il Mio Dono”, scegliendo tra voto via social o via email, cliccando QUI.

Il progetto da sostenere: https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/sicilia/associazione_le_viedeitesorionlus_53/iniziative/restauri_nei_borghideitesori.html