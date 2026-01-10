Trapani Shark e l’odissea delle penalizzazioni: altri – 2 punti, Antonini 2 anni fuori

Nuova penalizzazione per la Trapani Shark. Non bastano le interdizioni e le partite perse a tavolino, adesso il Tribunale Federale si è pronunciato sull’iscrizione al Campionato 2025/2026: ci sono delle irregolarità amministrative e altri -2 punti nell’attuale serie A. La Shark così arriva fino a -10 punti di penalizzazione quest’anno e si avvicina alla zona retrocessione di 4 lunghezze. Antonini, dopo i 4 mesi di interdizione di qualche giorno fa, arriva fino a 2 anni di inibizione dai campi di gioco sempre per le irregolarità amministrative societarie. La favola Shark sembra sempre più procedere verso il baratro.