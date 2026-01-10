Trapani Shark-Trento: gara finita in poco più di 4 minuti

Oggi la partita tra Trapani Shark e Dolomiti Energia Trentino è terminata in modo assurdo dopo appena 4 minuti e 11 secondi di gioco, senza che si sia disputata una vera partita. La Shark si è presentata al PalaShark con una formazione ridottissima: in campo c’erano Riccardo Rossato (in tuta), Fabrizio Pugliatti, Adama Sanogo e quattro giovani del vivaio (Giacalone, Martinelli, Patti e Alberti). Gli altri giocatori mancavano all’appello (tra cui Notae, fermo per infortunio, e Cappelletti, squalificato, pur essendo presenti sugli spalti). Dopo una palla a due iniziale l’incontro si è subito fermato: Sanogo e Pugliatti, schierati da subito in quintetto, sono usciti dal campo dirigendosi verso gli spogliatoi, seguiti poco dopo anche da Rossato, che non era stato sostituito.

Il resto della gara non è mai realmente iniziato: i pochi giocatori rimasti in campo hanno cercato di commettere falli in fretta per chiudere l’incontro nel minor tempo possibile, dando così una sensazione surreale a quanto accaduto. Un’unica nota positiva per chi era presente sugli spalti: i canestri realizzati da quei ragazzi sono stati accolti con applausi dal pubblico al PalaShark, che — contro ogni aspettativa — si è comunque presentato per assistere alla partita.

Al momento resta un grande punto interrogativo su quanto accadrà in seguito — soprattutto alla luce delle difficoltà societarie e delle vicende con la giustizia sportiva che hanno messo in dubbio la regolare disputa dell’incontro.