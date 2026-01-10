Terremoto di 5.1 tra Sicilia e Calabria, scossa avvertita anche a Malta

Da ieri alle 16.45, sino ad oggi, da Enna fino ad oggi alle 5.53, nello Stretto tra Calabria e Sicilia, sono 5 le scosse di terremoto nell’isola. Tutte di poco oltre 2 come magnitudo, tranne quella di stamani che è stata forte, di 5.1 nella Costa Calabra sud orientale che è stata avvertita sia nella Penisola che per tutta la parte orientale della Sicilia fino a Malta. I sismografi gestiti dal Gruppo di Monitoraggio e Ricerca Sismica dell’Università di Malta hanno rilevato la scossa un secondo dopo che l’Ingv di Roma aveva registrato l’evento e diverse persone hanno avvertito il terremoto. l’epicentro del sisma è stato localizzato nel mar Ionio, a 62 chilometri a sud della costa calabrese, ad una profondità di 58 chilometri. La scossa è stata la più forte di uno sciame sismico in corso da una settimana.