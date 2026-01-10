Marsala: lo storico preside Gioacchino Aldo Ruggieri compie 98 anni

Compie 98 anni, essendo nato il 10 gennaio del 1928, Gioacchino Aldo Ruggieri, esponente politico per tanti anni nel Comune di Marsala e nell’allora Provincia regionale di Trapani. Laureato in Lettere Classiche, è stato docente in diversi comuni trapanesi fino ad approdare alla presidenza del Liceo Classico “Giovanni XXIII” di Marsala. Famiglia di lunga militanza culturale e politica – a suo padre è stato dedicato il Liceo Scientifico Pietro Ruggieri -, il figlio Paolo, avvocato ne ha ereditato la passione politica, arrivando a ricoprire la carica di vicesindaco di Marsala. Il preside Ruggieri è stato presidente e consigliere provinciale, nonchè consigliere comunale. A queste attività professionali ha affiancato la passione di giornalista e scrittore, pubblicando numerosi volumi soprattutto sulla storia della sua città natale e incentrate alla zona della Riserva dello Stagnone, dove tuttora vive.

Le nostre redazioni rivolgono i migliori auguri al prof. Gioacchino Aldo Ruggieri e congratulazioni per la veneranda età raggiunta, con la speranza di una lunga vita ancora da spendere al servizio della città e delle giovani generazioni.