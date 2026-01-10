Castellammare del Golfo sotto shock per la tragedia di Albstadt: distrutta un’intera famiglia ￼

La comunità di Castellammare del Golfo è profondamente scossa e addolorata per la tragica scomparsa di un’intera famiglia originaria del paese, morta ad Albstadt, in Germania, nel crollo della propria abitazione, presumibilmente causato da una fuga di gas. Una notizia che ha lasciato attoniti cittadini, istituzioni e familiari, uniti in un dolore composto e silenzioso. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il loro bambino di appena sei anni, Bryan. Il drammatico episodio si sarebbe verificato nella mattinata di giovedì, quando la casa in cui la famiglia viveva è improvvisamente crollata, senza lasciare scampo ai suoi occupanti.

A dare notizia ufficiale della tragedia è stato il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, che ha espresso “... a nome personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, profondo e sincero cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa della famiglia”. Parole che riflettono lo stato d’animo di un’intera comunità colpita nel profondo. A Castellammare del Golfo risiedono i genitori e i fratelli di Francesco Liparoto, che si era trasferito in Germania circa dieci anni fa per motivi di lavoro e per costruire un futuro insieme alla sua famiglia. Nonostante la distanza, il legame con la sua terra d’origine è sempre rimasto forte.

Nella serata di ieri, la città si è stretta nel raccoglimento e nella preghiera: nella parrocchia di San Paolo della Croce si è svolta una veglia di preghiera in memoria di Francesco, Nancy e del piccolo Bryan, alla presenza di numerosi cittadini che hanno voluto manifestare la propria vicinanza ai familiari colpiti da un dolore immenso. Alla tragedia ha fatto seguito anche il messaggio del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha dichiarato: “Con grande tristezza ho appreso della tragedia che ha colpito una giovane famiglia originaria di Castellammare del Golfo, scomparsa ad Albstadt in circostanze drammatiche. Una notizia che addolora profondamente tutta la nostra comunità. Ai familiari, ai parenti e a tutta Castellammare del Golfo va il mio pensiero più affettuoso e la mia vicinanza in questo momento di dolore immenso”. Castellammare del Golfo, anche oggi, si ferma nel silenzio e nel rispetto, unita nel ricordo di una famiglia spezzata troppo presto e nel sostegno a chi resta, portando il peso di una perdita che segna l’intera comunità.