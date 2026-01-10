Calcio: il Latina vince la sfida col Trapani sempre più in fondo

Scontro salvezza per il Trapani 1905 che ha giocato oggi sul campo del Latina per la 21ª giornata di Campionato di serie C. La nuova penalizzazione di sette punti, in attesa di quella relativa alle scadenze federali del 16 dicembre, ha fatto scivolare i granata nella parte bassa della classifica. Trapani e Latina erano appaiate in classifica a quota 19 punti in piena lotta per i play out. La prima rete è dei padroni di casa al 20′ con Giacomo Parigi di testa, azione nata dal calcio di punizione di Riccardi. 10 minuti dopo i granata trovano il pareggio con Emmanuele Salines, fino a quando Motoc non stende Fasan con il Latina in attacco e l’arbitro concede il rigore che viene trasformato ancora da Parigi.

Nel secondo tempo col Trapani in Attacco, c’è un tocco di mano di Pace in area di rigore e l’arbitro concede il penalty che Manuel Fischnaller fallisce, facendosi parare al 50′. Il Latina sale a 22 punti e cerca di allontanare lo spettro dei play out, cosa che il Trapani vede troppo bene. Il fischio di gara termina dopo ben 7 minuti di recupero.