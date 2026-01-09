Marsala: Grillo presenta liste e simboli e dice la sua su Forza Italia

In vista delle prossime elezioni amministrative, il sindaco uscente di Marsala Massimo Grillo interviene nel dibattito interno al centrodestra, invitando le forze della coalizione a un confronto politico fondato sui risultati amministrativi e sulla costruzione di una proposta condivisa per il futuro della città. “Da alcuni mesi osservo con attenzione le dinamiche interne ai partiti del centrodestra – afferma Grillo – dinamiche che, in una fase di crescente dialettica politica, sono assolutamente comprensibili, fisiologiche e legittime”. Il primo cittadino riconosce anche la possibilità che Forza Italia possa esprimere una propria candidatura: “È comprensibile che anche Forza Italia valuti una candidatura espressa direttamente dal proprio gruppo dirigente e la sottoponga al vaglio degli alleati”, sottolinea, ribadendo però che “l’obiettivo comune deve restare quello di rafforzare il centrodestra”.

Secondo Grillo, il punto di partenza del confronto politico deve essere l’azione amministrativa svolta negli ultimi anni. “È necessario valorizzare gli straordinari risultati raggiunti dalla mia Amministrazione, dalla trasformazione del waterfront alla rigenerazione urbana, e costruire su queste basi il programma di governo da proporre agli elettori per il prossimo quinquennio”. Proprio per favorire questo percorso di condivisione, il sindaco uscente annuncia un appuntamento pubblico: “Sabato 17 gennaio alle ore 10:30 presenterò i simboli delle liste e dei movimenti che animano la mia coalizione e lavorano al mio fianco in vista della competizione elettorale della prossima primavera. Nel corso dell’evento renderò pubblici i risultati amministrativi raggiunti e una bozza programmatica che propongo al centrodestra come base di confronto e convergenza”.

L’invito è rivolto a tutte le forze della coalizione: “Invito tutte le forze politiche del centrodestra, compresa Forza Italia, a partecipare alla convention pubblica che si terrà sabato prossimo alle ore 10:30 presso il Cinema Golden, così da avviare un confronto trasparente e costruttivo nell’interesse esclusivo della città”. Infine, Grillo richiama il valore della stabilità amministrativa e della visione politica: “Marsala merita stabilità, visione e unità – conclude –. Continueremo a lavorare con senso di responsabilità per mettere al centro del dibattito politico il futuro della città. Marsala sta cambiando e questo cambiamento appartiene a tutti noi: ora è il momento di custodirlo, rafforzarlo e portarlo fino in fondo, per avere una città moderna e all’altezza della sua storia”.