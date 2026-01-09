Marsala: docenti della “Mario Nuccio” volano a Dublino con Erasmus+

Si è conclusa l’esperienza di mobilità formativa Erasmus+ che ha coinvolto otto docenti dell’Istituto Comprensivo Mario Nuccio nella capitale irlandese Dublino per seguire un corso dedicato all’Intelligenza Artificiale applicata alla pratica didattica.

Il percorso formativo, svolto nell’ambito dei programmi europei per l’istruzione, ha avuto come obiettivo principale quello di approfondire l’uso consapevole dell’IA a scuola, sperimentando strumenti innovativi e riflettendo su opportunità e criticità legate al loro impiego in classe.

Il corso ha esplorato le più recenti applicazioni delle tecnologie digitali e dell’IA nella didattica, offrendo strumenti concreti per rendere l’insegnamento più inclusivo, personalizzato ed efficace.

Gli insegnanti hanno partecipato a workshop e attività laboratoriali che hanno permesso di conoscere da vicino alcune delle principali applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nel contesto educativo: dalla personalizzazione dei percorsi di apprendimento all’uso di piattaforme intelligenti per la didattica, all’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. I docenti hanno potuto confrontarsi con colleghi provenienti da diversi Paesi europei, creando un prezioso spazio di dialogo interculturale e di scambio di buone pratiche.

L’esperienza di mobilità è stata arricchita da momenti di condivisione, come l’European Food Fair e da visite didattiche che hanno permesso di conoscere e apprezzare le tradizioni e la cultura irlandese.

La mobilità Erasmus+ è stata un’importante occasione di crescita professionale per i docenti coinvolti e rappresenta per la scuola “Mario Nuccio” un passo importante verso l’innovazione e l’internazionalizzazione, rafforzando una visione educativa aperta all’Europa e al futuro. I docenti rientrano con nuove competenze, idee e strumenti da condividere con i colleghi e da mettere a disposizione degli studenti, contribuendo a una didattica sempre più moderna, inclusiva e attenta alle sfide del mondo digitale.