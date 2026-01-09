Inchiesta Liberty Lines, il Riesame dovrà pronunciarsi sui ricorsi presentati dai vertici societari

Si apre una nuova fase giudiziaria nell’inchiesta che coinvolge Liberty Lines, la principale società di navigazione per il trasporto veloce via mare in Sicilia. A partire dalla prossima settimana e fino alla fine di gennaio, il Tribunale del Riesame di Palermo sarà chiamato a pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle difese contro le misure interdittive disposte nei confronti dei vertici della compagnia. Già il mese scorso il Riesame aveva revocato il provvedimento di sequestro della Liberty Lines. Le udienze riguardano il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ha applicato il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi in imprese o persone giuridiche nei confronti di amministratori e manager di Liberty Lines. Una misura che impedisce agli indagati di svolgere qualsiasi funzione dirigenziale e manageriale, sia all’interno della società sia in altre realtà imprenditoriali. La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia. Il Riesame era già intervenuto lo scorso dicembre su altri aspetti dell’inchiesta, annullando sia il sequestro della società sia i divieti di dimora a Trapani e Milazzo disposti dallo stesso gip. In quell’occasione, il collegio ha accolto i ricorsi delle difese, riconoscendo l’assenza dei gravi indizi di col