Flavio Coppola: “A Marsala per l’elezione del sindaco sosterremo la candidatura di Nicola Fici” VIDEO

Flavio Coppola tra i più anziani per milizia a Palazzo VII. Storico esponente dell’area centrodesta eletto nella lista civica Noi Marsalesi, è tra i pochi che non ha “cambiato” casacca durante la consiliatura che si conclude.

GUARDA IL VIDEO

Consigliere, a che punto siamo nella ricerca del candidato sindaco per prossime elezioni amministrative?

“La nostra proposta di area civica che comprende diversi consiglieri comunali è quella di optare per il consigliere Nicola Fici. Lo abbiamo indicato al tavolo del centrodestra per decidere come potere proseguire assieme. Stiamo aspettando una risposta che credo sia imminente”.

A proposito dello schieramento di centrodestra, non le sarà sfuggito che al suo interno i partiti sono ancora divisi. E inoltre sempre in casa centrodestra il sindaco uscente Massimo Grillo ha annunciato che sarà ai nastri di partenza. Se per una serie di motivi il vostro candidato non dovesse essere quello comune voi optereste per altre scelte, compresa quella di Massimo Grillo?

“Le rispondo a titolo personale anche se sono convito che con il gruppo che abbiamo messo in piedi siamo in sintonia. Non credo che ci siano queste condizioni perchè quasi tutti i consiglieri con cui si è avviata questa interlocuzione erano originariamente a sostregno del sindaco in carica. Se politicamente sono transitati all’opposizione non vedo come lo potrebbero riproporre”.

E per quanto attiene Nicola Fici?

“Guardi noi abbiamo proposto la candidatura del collega Nicola Fici alle segreterie politiche del centrodestra. Io sono tra i sottoscrittori di un documento ufficiale e per quanto a mia conoscenza manca soltanto un momento di sintesi comune. Noi tutti però siamo a conoscenza delle divisioni interne soprattutto nel partito di Forza Italia, dove una parte importante sostiene ancora l’attuale sindaco. Forza Italia ha un deputato marsalese che è anche capogruppo all’Ars, aspettiamo che il partito sciolga le riserve in un senso che ci permetta di valutare la posizione unitaria di quel partito. Se il centrodestra invece valuterà altre scelte io personalmente non sosterrò Massimo Grillo”.

Fatte le scelte che riterrete opportune e le alleanze definitive, Flavio Coppola sarà nuovamente candidato?

“Sono valutazioni che farò al momennto. Al candidato a sindaco Nicola Fici ho dato ampia disponibilità per qualsiasi ruolo mi si voglia assegnare. sosterrò comunque la sua candidatura anche se, come al momento ritengo, non sarò candidato”.