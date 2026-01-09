Erice vuole dare in gestione l’Auditorium comunale “Pagoto”, c’è un avviso pubblico￼￼

Il Comune di Erice ha avviato una procedura pubblica per individuare un gestore esterno dell’Auditorium comunale annesso all’Istituto comprensivo “G. Pagoto”, situato in via Tivoli 37, limitatamente agli orari extrascolastici. L’avviso, predisposto dal Settore Turismo e Cultura, Eventi e Centro Storico, punta a favorire un utilizzo costante e qualificato della struttura, trasformandola in un punto di riferimento per iniziative culturali, sociali e ricreative. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dell’Auditorium come luogo di incontro, partecipazione e produzione culturale a beneficio dell’intera comunità. L’affidamento avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica ed è rivolto a enti senza scopo di lucro con sede nel territorio comunale di Erice o nella provincia di Trapani, che possano dimostrare una solida esperienza nell’organizzazione di eventi culturali, oltre a un’adeguata struttura organizzativa e una sufficiente capacità economico-finanziaria.

La concessione avrà una durata quinquennale, con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni in assenza di disdetta. La gestione riguarderà l’utilizzo dell’Auditorium dal pomeriggio in poi (a partire dalle ore 14) nei giorni feriali, oltre a sabati, domeniche, festivi e periodi di sospensione dell’attività scolastica. Le ore mattutine resteranno invece riservate alle esigenze didattiche dell’istituto scolastico. Al soggetto affidatario sarà richiesto di assicurare la gestione tecnica e funzionale della struttura, occupandosi della manutenzione ordinaria, della pulizia, della vigilanza e del rispetto delle normative in materia di sicurezza. Tra i compiti rientra anche la promozione di iniziative in grado di coinvolgere in modo particolare i giovani e il tessuto sociale locale. È previsto un canone annuo minimo di 4.000 euro, suscettibile di rialzo in sede di offerta, oltre a una percentuale sugli eventuali proventi derivanti da eventi a pagamento. Restano invece a carico dell’Amministrazione comunale le spese relative alla manutenzione straordinaria e alle utenze principali.

Le manifestazioni di interesse, complete di progetto gestionale e offerta economica, dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, secondo le modalità indicate dal Comune. La selezione terrà conto della qualità della proposta, dell’esperienza del soggetto candidato e delle condizioni economiche offerte, con l’intento di garantire all’Auditorium una gestione efficace e in linea con la sua vocazione di spazio socio-culturale al servizio del territorio. Tutti i dettagli e la documentazione sono disponibili al link indicato nell’avviso comunale.