Affari Tuoi, le marsalesi Gabriella e Valeria portano a casa… Gennarino

Ad Affari Tuoi, il programma “dei pacchi” di Rai Uno condotto da Stefano De Martino, a dicembre erano arrivate due sorelle marsalesi, le gemelle Gabriella e Valeria Gandolfo che ieri sera hanno avuto l’opportunità di giocare e vincere fino a 300mila euro. Niente da fare però per le due: nella prima metà della puntata hanno pescato solo pacchi rossi, ovvero con cifre di denaro oltre i 10mila euro, ma avendo trovato subito Gennarino, il cagnolino mascotte della trasmissione, hanno vinto mille euro. Purtroppo però, è l’unica cifra che hanno portato a casa: ben 6 i pacchi blu e alla fine sono uno rosso da 100mila. Non cambiando il pacco, alla fine le alternative erano 1 euro o 50mila e quindi l’unica possibilità era quella di trovare la Regione Fortunata. Gabriella e Valeria però, hanno puntato tutto sulla Basilicata – per il valore di 100mila euro – ma la regione fortunata era la Liguria. Niente da fare ma sicuramente una bella esperienza.