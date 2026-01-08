Trapani Calcio: altri 7 punti di penalizzazione, multe e inibizioni per Antonini e altri dirigenti

Niente da fare per il Trapani Calcio: altri 7 sono i punti di penalizzazione da scontare ancora in questo Campionato, più un’ammenda di 6.500 euro e una raffica di inibizioni alla società di Antonini. La sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale della Figc nell’udienza di oggi, ha chiuso il procedimento avviato dalla Procura federale lo scorso novembre. Il club granata era già partito in questa stagione di Serie C con otto punti di penalizzazione. La decisione arriva al termine di un deferimento nato dalla segnalazione della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive. Secondo l’accusa, la società non avrebbe rispettato la scadenza del 16 dicembre per il pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio e agosto a tesserati, dipendenti e collaboratori del settore sportivo. Alla società vengono inoltre addebitati i ritardi nel versamento della quarta e quinta tranche delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, con scadenza ad agosto e settembre.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente sia la responsabilità diretta dei dirigenti, sia quella propria della società, aggravata dalla recidiva. Da qui il quadro delle sanzioni: quattro mesi di inibizione e 1.500 euro di ammenda per il presidente Valerio Antonini e per il dirigente Vito Giacalone, sedici mesi di inibizione e 1.500 euro di ammenda per il segretario amministrativo Andrea Oddo e dodici mesi di inibizione per il commercialista Salvatore Castiglione.