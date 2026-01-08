La rassegna “Lo Stagnone” al Teatro Impero di Marsala con “Il ritorno di Ulisse… seeeee”

La 18ª rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta, dopo il jazz di Nino Buonocore, si appresta a vivere al Teatro Impero un nuovo appuntamento, il secondo in cartellone. Domenica 11 gennaio, alle ore 18, la Compagnia Sipario propone la parodia “Il ritorno di Ulisse… seeeee! – In salsa piccante”. Lo spettacolo rilegge in chiave comica e irriverente l’epica dell’eroe omerico, trasformando il suo travagliato viaggio di ritorno da Troia in un’avventura dal sapore tutto siciliano. L’Ulisse della Sipario non è solo l’astuto navigatore dei miti, ma un “naufrago affascinante” che, tra combattimenti e incontri galanti, vaga per il Mediterraneo godendosi sole e compagnia femminile, mentre a Itaca la sua Penelope lo attende con pazienza… alternata. Ad accoglierlo al ritorno, un Telema–“cuccio” sensibile e una nutrice iperprotettiva. Mostri e divinità si trasformano in maschere grottesche, le peripezie diventano una sequenza di gag, doppi sensi e situazioni surreali. A rendere il tutto ancora più divertente è l’uso di canzoni celebri riadattate con testi originali in dialetto, che danno ritmo, colore e ironia a una parodia vivace e scoppiettante, capace di far ridere giocando con un classico intramontabile.

La rassegna gode del patrocinio e della compartecipazione del Comune di Marsala; main sponsor Le Caserie. Media partner Marsalac’è e Itaca Notizie. Il service audio e luci è a cura di Primafila di Gianmarco Scarpitta.

