La rassegna "Lo Stagnone" al Teatro Impero di Marsala con "Il ritorno di Ulisse… seeeee"

La rassegna “Lo Stagnone” al Teatro Impero di Marsala con “Il ritorno di Ulisse… seeeee”

giovedì 08 Gennaio 2026 - 10:40

 La 18ª rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta, dopo il jazz di Nino Buonocore, si appresta a vivere al Teatro Impero un nuovo appuntamento, il secondo in cartellone. Domenica 11 gennaio, alle ore 18, la Compagnia Sipario propone la parodia “Il ritorno di Ulisse… seeeee! – In salsa piccante”. Lo spettacolo rilegge in chiave comica e irriverente l’epica dell’eroe omerico, trasformando il suo travagliato viaggio di ritorno da Troia in un’avventura dal sapore tutto siciliano. L’Ulisse della Sipario non è solo l’astuto navigatore dei miti, ma un “naufrago affascinante” che, tra combattimenti e incontri galanti, vaga per il Mediterraneo godendosi sole e compagnia femminile, mentre a Itaca la sua Penelope lo attende con pazienza… alternata. Ad accoglierlo al ritorno, un Telema–“cuccio” sensibile e una nutrice iperprotettiva. Mostri e divinità si trasformano in maschere grottesche, le peripezie diventano una sequenza di gag, doppi sensi e situazioni surreali. A rendere il tutto ancora più divertente è l’uso di canzoni celebri riadattate con testi originali in dialetto, che danno ritmo, colore e ironia a una parodia vivace e scoppiettante, capace di far ridere giocando con un classico intramontabile.

La rassegna gode del patrocinio e della compartecipazione del Comune di Marsala; main sponsor Le Caserie. Media partner Marsalac’è e Itaca Notizie. Il service audio e luci è a cura di Primafila di Gianmarco Scarpitta.

INFO TICKET: Per assistere all’intera rassegna è possibile acquistare un abbonamento: prima poltrona 125 euro o seconda poltrona 110 euro + d.p. E’ possibile acquistare anche un abbonamento da 5 spettacoli o i singoli eventi. E’ consentito l’acquisto on line anche con App 18 e Carta del docente.

Info e prevendita presso l’agenzia I viaggi dello Stagnone divia dei Mille e la Tabaccheria Fischietti in via G. Garibaldi. Biglietti anche on line al link: https://www.liveticket.it/compagniateatralesipario. Per info chiamare i numeri: 320.8011864 – 338.2615790.

