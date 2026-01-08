Pino Ferrantelli ormai decano tra i consiglieri comunali di Marsala. Presenza storica a Sala delle Lapidi dove ha rappresentato sempre il centro cattolico anche con diverse sigle. Dopo avere trovato ospitalità cinque anni addietro in una lista diversa, è approdato nella Dc di Totò Cuffaro e oggi milita nell’Udc.

GUARDA IL VIDEO

Consigliere, come è nata quest’ultima scelta?

“Sono e rimango un uomo politicamente appartenente al mondo politico cattolico e centrista. Avevo sposato il ritorno della Dc, storica sigla della mia storia politica. Poi la vicenda che ha riguardato l’ex governatore e le sue susseguenti dimissioni da leader nazionale del partito ci ha fatto scegliere, a me e al mio compagno di gruppo Gaspare Di Girolamo, l’adesione al partito dell’Udc. Non abbiamo cambiato casacca ma siamo rimasti nell’area politica da dove proveniamo”.

Il nuovo gruppo come si colloca in Consiglio comunale?

“Rimaniamo collocati nella maggioranza che sostiene Grillo. Si sta portando avanti il programma che il sindaco aveva presentato agli elettori. C’è voluto del tempo e altro ne occorrerà. Tramite la mia modesta presenza in consiglio comunale e quella in giunta del collega Gaspare Di Girolamo, sono certo che contribuiremo nel più breve tempo possibile, alla realizazione delle cose che servono alla città”.

L’Udc sosterrà la candidatura di Massimo Grillo verso il suo secondo mandato?

“Proprio per le cose che dicevo, noi ci impegneremo in questa direzione. Faremo una lista dell’Udc per il rinnovo del consiglio comunale a sostegno del sindaco uscente”.

Pino Ferrantelli sarà prersente nella lista dell’Udc?

“Oggi devo dire che ho l’energia per contunuare a portare il mio contributo di esperienza alla città, rappresentandola in consiglio comunale”.