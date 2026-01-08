Morphide, il nuovo singolo è “Of Healing Part 5 – Acceptance (Follow Me)”. VIDEO

“Of Healing Part 5 – Acceptance (Follow Me)” è il nuovo singolo dei Morphide, band metal moderna che combina riff e urla aggressive e devastanti con synth e atmosfere suggestive che, dal punto di vista dei testi, esplora la natura umana e le emozioni, le lotte mentali, le sfide e i traumi. Il brano racconta una storia di umiltà sia nei testi che nelle sonorità, immergendosi in un’atmosfera rilassante di suoni e armonie che combinano riff di chitarra pesanti e bassi ed una batteria attiva con voci quasi meditative, un’aurea eterea, creando un contrasto dinamico. “Of Healing Part 5 – Acceptance (Follow Me)” è una ballata metal moderna nostalgica ma attiva, calmante ma stimolante, che invita gli ascoltatori a seguire il cammino della guarigione. Il brano è accompagnato da un videoclip molto suggestivo: