San Vito: studenti protagonisti della passeggiata “Sensibili all’ambiente”

Il Comune di San Vito Lo Capo conferma il proprio impegno nel sostenere iniziative dedicate all’educazione ambientale e alla crescita delle nuove generazioni. In questa direzione si inserisce l’appuntamento in programma mercoledì 6 maggio, alle ore 8.30, presso la suggestiva Baia Santa Margherita. Qui si svolgerà “Sensibili all’ambiente”, una passeggiata esperienziale rivolta agli alunni e alle alunne della scuola media, pensata per stimolare una connessione autentica con il territorio attraverso i sensi e l’ascolto consapevole della natura.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra istituzioni scolastiche, Legambiente e l’amministrazione comunale, rappresentando un esempio concreto di cittadinanza attiva e di attenzione verso il patrimonio ambientale locale. Attraverso il contatto diretto con il paesaggio costiero, gli studenti saranno guidati in un percorso educativo che mira a rafforzare il rispetto per l’ambiente e a sviluppare una maggiore consapevolezza sull’importanza della sua tutela. Un progetto che unisce didattica e natura, con l’obiettivo di formare cittadini più responsabili e attenti, perché educare al rispetto dell’ambiente significa costruire, sin da oggi, un futuro più sostenibile.