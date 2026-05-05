Turismo Sicilia-Tunisia, al via il progetto DestInMed in Provincia di Trapani

Il progetto di cooperazione DestInMed, finanziato dal programma Interreg NEXT Italia-Tunisia, entra nel vivo a maggio con il primo incontro ufficiale tra i partner. L’appuntamento è fissato per il 13 maggio a Mahdia, in Tunisia. Capofila del progetto è il Distretto Turistico Sicilia Occidentale, che coordina una collaborazione tra enti italiani e tunisini con l’obiettivo di sviluppare un turismo più sostenibile sulle due sponde del Mediterraneo. Le due DMO, West of Sicily e Mahdia, lavoreranno insieme per 30 mesi per creare strategie comuni, condividere strumenti di promozione e sviluppare nuovi prodotti turistici. La vicinanza geografica e le somiglianze tra i territori permettono infatti di costruire percorsi integrati.

Durante l’incontro di Mahdia saranno presentati obiettivi e risultati attesi. Sarà presente anche la presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, Rosalia D’Alì. Il progetto punta ad ampliare e rendere più varia l’offerta turistica, valorizzando risorse naturali, culturali ed enogastronomiche ancora poco sfruttate. Tra gli obiettivi ci sono la creazione di nuovi itinerari, il sostegno alle imprese e l’aumento dell’occupazione, oltre alla promozione del turismo anche fuori stagione, soprattutto quello outdoor e culturale. Il budget complessivo è di oltre 936 mila euro. Fanno parte del partenariato l’Università di Messina (Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti”), KeposGroup srl, il Ministero del Turismo del Governatorato di Mahdia, AVSI Tunisie, Businessmed Tunisia e la DMO di Mahdia. “Il progetto entra adesso nella fase operativa – ha dichiarato la presidente Rosalia D’Alì –. Collaboreremo con i partner tunisini per creare nuove opportunità e proporre un’offerta turistica che vada oltre la stagionalità, valorizzando due territori molto simili tra loro”.