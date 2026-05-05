Marsala: torna al su posto l’orologio di Palazzo VII Aprile

È tornato al suo posto l’orologio di Palazzo VII Aprile, dopo mesi di assenza e malfunzionamenti. Il dispositivo, infatti, era guasto da tempo e nei mesi scorsi era stato anche rimosso dalla sua sede dal Comune di Marsala. Nei giorni scorsi gli operai sono intervenuti per la riparazione e il riposizionamento, restituendo così alla città un punto di riferimento importante. L’orologio torna adesso a svolgere la sua funzione, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di conoscere l’ora in tempo reale nel cuore del centro storico.