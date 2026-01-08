All’Impero di Marsala arriva Ernico Guarneri con “L’avaro”

Prosegue a Marsala la rassegna teatrale diretta artisticamente dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo, della Oddo Management, e prodotta dall’associazione “Si Può Fare”, al Teatro Impero, con spettacoli in programma tutti alle ore 21. Dopo “Magnifica presenza”, adattamento teatrale di Ferzan Ozpetek e “Il vedovo”, con Massimo Ghini, venerdì 9 gennaio è la volta de “L’avaro”, con Enrico Guarneri, per la regia di Guglielmo Ferro. Uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale: un grande classico del teatro che rivive in una messa in scena intensa e coinvolgente, capace di restituire tutta l’attualità e la forza drammaturgica di un testo senza tempo. La regia di Guglielmo Ferro accompagna il pubblico in un viaggio tra ironia, conflitti umani e riflessioni profonde, mentre l’interpretazione di Enrico Guarneri dà corpo e anima a un personaggio emblematico, simbolo di passioni e debolezze universali. Lo spettacolo si inserisce nel cartellone culturale della città di Marsala come momento di grande richiamo artistico, confermando la Rassegna quale punto di riferimento per la prosa di qualità e per le grandi produzioni teatrali. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma Liveticket, aperti a tutti coloro che desiderano abbonarsi o assicurarsi l’ingresso per lo spettacolo che è di maggior interesse. Vendita online su liveticket.it Info e prenotazioni: 388 566 2176 – 342 033 0263 (solo WhatsApp)Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.