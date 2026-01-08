Basket C: Automondo Virtus Trapani perde a Messina

L’Automondo Virtus Trapani perde sul parquet del Castanea Basket Messina con il risultato finale di 75-72. La partita si mette subito in salita per la formazione trapanese guidata da coach Valerio Napoli, faticando ad imporre il proprio ritmo di gioco. Dopo l’intervallo lungo, però, i gialloblù stringono le maglie in difesa e guidano una rimonta che li porta anche in vantaggio nell’ultima frazione. Trapani mantiene il vantaggio fino a 24 secondi dalla fine, quando Sabattini riporta avanti i suoi. I virtussini non trovano la via del canestro e i liberi di Giannullo fissano il punteggio sul 75-72. Per l’Automondo Virtus Trapani si tratta della terza sconfitta consecutiva. Non bastano i 19 punti dell’esordiente Miculis, i 13 di Lorenzo Genovese e gli 11 di Pace.

L’inizio del primo quarto è in salita per i trapanesi, con i padroni di casa trascinati dalle triple di Durakovic (3’ 9-3). Yousif e Barbera continuano a segnare, mentre l’Automondo Virtus Trapani prova a reagire con Alfonzo, portandosi sul 17-9 (7’). Nel finale di frazione, le triple di Barbera e Sabattini chiudono il parziale sul 23-11. Nel secondo quarto la ripresa prosegue sugli stessi binari, con il Castanea che dilaga grazie a Sabattini, Giannullo e Durakovic (30-15, 12’). Il nuovo acquisto Miculis prova a mettersi in evidenza, ma Sabattini segna ancora dalla lunga distanza per il 35-20 (15’). Genovese e Pace si sbloccano, mentre un nuovo canestro di Giannullo costringe coach Napoli al time-out (39-24, 17’). Miculis continua a segnare, mentre Genovese, Pace e Rizzo accorciano dalla lunga distanza, chiudendo il quarto sul 47-35.

Nel terzo quarto dopo l’intervallo lungo, i trapanesi cambiano atteggiamento, soprattutto in difesa, il punto di forza dell’Automondo Virtus Trapani. Da qui nasce la rimonta, accompagnata dalla tripla di Gentile e dai punti di Costadura, che portano il punteggio sul 49-42 (23’). Sabattini e Durakovic provano a scappare, ma Costadura e Pace riportano la partita in equilibrio sul 57-50 (28’). Ai liberi di Frisella segue la tripla di Barbera, che chiude il terzo quarto sul 60-52. Nel quarto quarto, Miculis e Genovese riportano subito sotto i trapanesi, costringendo i padroni di casa al time-out sul 60-57 (32’). Dopo il libero di Miculis, Yousif sblocca Castanea, ma il lettone della Virtus è preciso anche da sotto canestro. È Pace a firmare il canestro del pareggio a quota 62, mentre Gentile e Genovese portano avanti Trapani sul 67-68 (38’). I virtussini mantengono il vantaggio fino a 24 secondi dalla fine, quando Sabattini riporta avanti i suoi sul 73-72. I liberi di Giannullo fissano il punteggio sul 75-72, con Trapani che non riesce più a segnare.

Coach Valerio Napoli ha dichiarato a fine gara: “Abbiamo giocato male i primi due quarti, soprattutto in difesa. Abbiamo fatto quello che non dovevamo fare, concedendo loro tiri rapidi e senza farli faticare in attacco. Nel terzo e nel quarto quarto abbiamo difeso meglio, muovendo anche meglio la palla in fase offensiva. Nelle ultime azioni, però, ci siamo un po’ imballati e non siamo riusciti a dare il colpo di grazia. Una sconfitta frutto della stanchezza. Dispiace per l’approccio avuto“.