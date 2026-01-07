La stampa internazionale: “Trapani Shark vergogna”

La stampa europea e internazionale sportiva è chiara: quella della Trapani Shark è una “vergognosa immagine”. La squadra infatti, si è ritirata via via dal campo bulgaro contro l’Hapoel Holon per i play in della Champions League di Basket, dove l’arbitro ha poi decretato, per mancanza del numero legale dei granata, il 20 a 0 a tavolino. Il match è durato meno di 7 minuti. Il giornale “Mundo Deportivo”, la definisce la “partita della vergogna”, la Marca invece sottolinea come la squadra siciliana si sia “presentata con cinque giocatori e quattro si sono autoespulsi”. Insomma Trapani per colpa della sua società di basket non sta facendo una bella figura in campo sportivo europeo e mondiale. Cosa farà Antonini al di là di dare la responsabilità a lega serie A e FIP?