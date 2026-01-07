Marsala: è morto Diego Panicola

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il marsalese Diego Panicola. A darne l’annuncio i familiari, che lo ricordano come una persona di grande disponibilità, genuinità e bontà d’animo. Settanta anni, pensionato, dopo aver lavorato a lungo come ispettore assicurativo, Diego Panicola era molto conosciuto in città. Lascia la moglie, Nella Zuppardi, il figlio Dario e i nipoti Diego e Giulio.

La camera ardente sarà allestita domani, in tarda mattinata, presso la sala del commiato dell’agenzia Marino (via Ugo Foscolo 15). I funerali si terranno venerdì 9 gennaio alle 16, presso la chiesa San Francesco di Paola.