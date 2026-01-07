Lotteria Italia: Trapani quarta Provincia per vendita di biglietti. 50mila euro a Marsala

La Lotteria Italia conferma il suo appeal anche in Sicilia, dove si registra un sensibile aumento delle vendite rispetto allo scorso anno. Secondo i dati ufficiali diffusi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’Isola sono stati acquistati complessivamente 505.920 biglietti, con un incremento del 13% rispetto all’edizione precedente. All’interno del quadro regionale spicca anche la provincia di Trapani, che mostra un andamento positivo e in linea con la crescita complessiva, attestandosi al quarto posto tra le province siciliane per vendita di biglietti. Nel territorio trapanese sono stati infatti venduti 40.540 tagliandi, pari a un aumento del 10,9% rispetto allo scorso anno, segno di un rinnovato interesse per la storica lotteria anche nell’estremo Occidente dell’Isola.

Palermo si conferma la provincia con il maggior numero di biglietti venduti, raggiungendo quota 162.880, in crescita del 14,5% rispetto al 2024. Seguono Catania con 109.140 tagliandi (+9,8%) e Messina, che chiude il podio con 65.840 biglietti e fa registrare l’incremento più marcato su base annua (+18,5%). Buoni risultati anche per le altre province siciliane: Agrigento conta 32.080 biglietti venduti (+12,3%), Siracusa 31.740 (+11,8%), Enna 25.380 (+12,6%), Ragusa 22.600 (+12,5%) e Caltanissetta 15.720 (+8,1%). Il trend positivo non riguarda solo la Sicilia. A livello nazionale, infatti, la Lotteria Italia ha totalizzato 9.616.109 biglietti venduti, segnando una crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando le vendite si erano fermate a circa 8,6 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il ritorno di fiducia degli italiani verso uno degli appuntamenti più tradizionali del gioco pubblico.

A Marsala vinto un premio da 50mila euro Serie R – numero 435513. Questi gli altri biglietti vinti in Sicilia:

Quarta categoria – 20.000 euro