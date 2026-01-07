Allerta meteo gialla in tutta la Sicilia: pioggia, freddo e neve

La Protezione Civile Siciliana ha rilasciato ieri il bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico valido per oggi, mercoledì 7 gennaio. Il sole delle scorse ore lascerà il posto alla nuova ondata di freddo: ci saranno fino a 10 gradi meno, a seconda delle aree, e si arriverà a valori di 4/5 gradi sotto le medie e soprattutto torneranno le precipitazioni, anche nevose. La giornata di oggi vede un sensibile calo termico, venti anche forti da Ovest/Nord Ovest che acuiranno la sensazione di freddo. Non un freddo anomalo per la Sicilia, ma semplicemente il freddo che dovrebbe esserci a gennaio, considerato che nelle vette nevica come nelle città del centro-nord del Paese.