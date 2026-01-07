Aldo Rodriquez (M5S): “Il centrosinistra deve amministrare Marsala a sostegno di Andreana Patti”

Aldo Rodriquez, architetto 60 anni, già consigliere comunale di Marsala.

Lei è uno storico esponente del M5S, nella consiliatura che si conclude che giudizio si sente di dare sulla giunta di centrodestra guidata da Massimo Grillo?

“Certamente negativo. Voglio invitare i miei concittadini a guardarsi attorno e vedere in che stato è Marsala. E dire che per “colpa” del Covid l’amministrazione comunale rimarrà in carica per 8 mesi in più ed è tanto quello che non ha realizzato rispetto a quello che aveva promesso nel suo programma elettorale”.

Però Grillo richiama l’attenzione sui tanti cantieri attivi nella città.

“Basti guardare da dove vengono i fondi per finanziare queste opere. Sono fondi del Pnrr, denaro che arrivò nel nostro Paese grazie all’impegno del nostro leader Giuseppe Conte quando ricopriva la carica di premier. Si stanno spendendo male soldi che si potevano destinare per la rete idrica, le fognature e tutta una serie di servizi destinati al sociale.”

Voi state partecipando alla stesura del programma e avete aderito al progetto che ha portato alla candidatura di Andreana Patti a sindaco.

“Ho fatto parte, visto che sono il vice coordinatore comunale del Movimento, della fase preliminare. Abbiamo riscontrato che il nostro programma aveva molti punti in comune con quelli del centro sinistra. Adesso stiamo facendo sintesi, ma siamo d’accordo sul programma per rilanciare la città che sta vivendo un momento davvero difficile”.

Il MS5 presenterà una lista propria per il rinnovo del consiglio comunale?

“Io sono il responsabile dell’allestimento della nostra lista, in diversi, iscritti e non, si sono avvicinati e già un gruppo numeroso ha manifestato l’intenzione di candidarsi per il rinnovo del prossimo consiglio comunale. Ragazzi, uomini e donne che si schierano a fianco del nostro progetto per contribuire a battere la destra ed eleggere Andreana Patti a sindaco di Marsala”.

Lei ha ricoperto la carica nella precedente consiliatura di consigliere a Palazzo VII Aprile ed è stato candidato a sindaco 5 anni fa. Quale sarà il suo ruolo nella prossima competizione amministrativa?

“Per accompagnare i giovani nell’esperienza amministrativa e per cercare di essere da sostegno, io sono pronto a candidarmi anche per sostenere la nostra lista”.