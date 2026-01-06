Trapani Shark, inizia in cinque e poi in pratica si ritira. Che brutta pagina per il basket trapanese

Non c’è gara, per ovvi motivi. Sul neutro di Sofia, per il play-in di andata di Basketball Champions League, Hapoel Netanel Holon – Trapani Shark. Solo 5 i granata presenti: Alessandro Cappelletti, Francesco Martinelli, Luigi Patti, Riccardo Rossato e Fabrizio Pugliatti.

Una pagina vergognosa che dura solo pochi minuti. In ordine Rossato, Pugliatti e Cappelletti escono dal campo. Rimangono dentro solo i giovanissimi Patti e Martinelli. 2 contro 5. Patti commette il suo quinto fallo dopo 6 minuti e 57 secondi sul punteggio di 38 a 5. La gara termina perché, da regolamento, la squadra granata non può giocare con un solo giocatore. Onore a chi, costretto, con un viaggio folle, è stato obbligato ad andare in trasferta. Fine del match. Fine della dignità. Chi ha ridotto Trapani a questo punto non ama il basket. Lo usa. Lo consuma. Lo umilia.