Strade colabrodo e al buio, monumenti abbandonati e piscina chiusa, parla il Pd di Marsala

Grillo spende 300mila euro per la propaganda elettorale.



Il Circolo del Partito Democratico di Marsala torna a denunciare con forza la gestione superficiale e puramente propagandistica dell’ Amministrazione Grillo. Sebbene il PD non si opponga alla promozione culturale, ne pretende la coerenza: non si può parlare di “rilancio” se le basi del vivere civile sono ignorate.

Per cinque anni, la Giunta Grillo ha trascurato la cultura, i teatri e la manutenzione ordinaria.

Oggi, a soli sei mesi dalle elezioni, assistiamo a un’ improvvisa e massiccia spesa pubblica destinata alla mera estetica elettorale, priva di una visione politica che tuteli realmente il bene comune.



Il “conto” per i cittadini: 300mila euro in poche settimane.



Come recentemente emerso dagli organi di stampa, nelle ultime settimane il Sindaco ha impegnato oltre 300mila euro di fondi pubblici per finanziare il cartellone natalizio e una “pioggia” di contributi vari. Di questi, ben 60.000 euro sono stati destinati esclusivamente al concerto de Le Vibrazioni in Piazza della Vittoria. Uno spettacolo che, seppur apprezzato, rappresenta un investimento ingente che stride con le emergenze quotidiane: mancanza di sicurezza, decoro urbano inesistente, impianti sportivi e beni culturali

abbandonati.



Il paradosso di questa amministrazione è racchiuso nelle sfarzose luminarie installate sulla facciata del Teatro Impero. È inaccettabile addobbare a festa una struttura senza aver prima rimosso le scritte e gli sfregi vandalici che ne imbrattano i muri, situazione già denunciata formalmente dal PD lo scorso 14 dicembre.

“Spendere migliaia di euro dei cittadini per ‘illuminare’ monumenti imbrattati è la metafora

perfetta di questa gestione: tanta cosmesi elettorale per coprire la totale assenza di cura

quotidiana.”



Mentre il Sindaco prosegue la sua narrazione social su un 2025 dai “risultati straordinari”,

la realtà vissuta dai marsalesi racconta un’altra storia:

• Decoro Urbano: Monumenti lasciati alla mercé dei vandali ed erbacce che invadono

il lungomare e le arterie principali.

• Impianti Sportivi: L’unica piscina comunale resta chiusa dall’insediamento di questa

amministrazione e la pista di atletica leggera è ormai impraticabile.

• Sicurezza e Viabilità: Centro urbano e periferie sono segnati da asfalto usurato,

buche pericolose e interi quartieri al buio. Per queste emergenze le casse sono

sempre vuote, ma per i grandi eventi la disponibilità economica è immediata