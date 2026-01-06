Il voto amministrativo della prossima primavera a Marsala: il centrosinistra/2

Nella ricerca di un accordo politico e della conseguente scelta del candidato per il rinnovo alla carica di sindaco nelle amministrative della primavera 2026, il centrosinistra ha fatto più in fretta, battendo sul tempo gli storici avversari.

Vi abbiamo illustrato nel numero di ieri la situazione del centrodestra che ancora alla data odierna si ritrova diviso tra il riconfermare il sindaco uscente Massimo Grillo, sostenere il consigliere Nicola Fici, andare oltre e ricercare altre soluzioni che coinvolgono soggetti nuovi o andare verso soluzioni che per vari motivi erano state accantonate.

Il centrosinistra ha sposato subito la candidatura di Andreana Patti, marsalese ma già componente della giunta di Trapani guidata da Giacomo Tranchida. Ufficialmente è l’unico nome che è venuto fuori e sembra che oltre che ampiamente condivisa sia stata una scelta quasi “obbligatoria”. Nei mesi scorsi tuttavia alcuni malumori sono emersi magari non ufficialmente, ma chi aveva intensione di farlo sapere non ha lesinato bisbigli e informazioni sottobanco.

Sembra che il Partito Democratico già da tempo abbia nutrito l’ambizione di portare a Palazzo del Municipio un proprio rappresentante. Da ricordare che Andreana Patti non è iscritta ad alcun partito. I Democratici sul tema erano divisi al loro interno e questo ha portato poi alla fine a scegliere l’ex assessora trapanese, che intanto stava raccogliendo consensi tra le altre forze del cosiddetto campo largo ma anche da rappresentanti civici. Il Pd si concentrerà sulla lista di partito visto che nella scorsa consiliatura non ha eletto alcun consigliere a Sala delle Lapidi. Ma delle liste di tutti i partiti parleremo nel prossimo numero delle nostre anticipazioni.

Anche AVS, forse più di altri, è uscito allo scoperto manifestando perplessità sulla candidatura civica espressione di tutto il centrosinistra. Qualcuno sosteneva che l’alleanza Verdi Sinistra volesse candidare la propria dirigente Antonella Ingianni, la quale ha sempre smentito. E’ però dal suo partito che sono arrivati i paletti che sembra che la candidata Patti e tutto lo schieramento abbiano fatto propri.

In sostanza niente arrivi in massa da scontenti del centrodestra, niente liste civiche che hanno sostenuto Grillo. Al massimo, non c’è una dichiarazione ufficiale ma noi lo possiamo affermare con certezza, qualche candidato al consiglio comunale singolarmente a sostegno della candidata sindaca magari inserito nella lista civica che fa riferimento ad Andreana Patti. Il si alla stessa arriva dal Movimento 5 Stelle, dal Psi e da Rifondazione Comunista. (continua)