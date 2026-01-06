Il comitato Borgo Misilla di Marsala invita al dialogo i prossimi candidati a sindaco

Ci invia un comunicato sulle prossime elezioni amministrative il direttivo del Comitato Borgo Misilla.



“Come è noto, Marsala si appresta a vivere una campagna elettorale che si preannuncia particolarmente intensa in vista delle prossime elezioni amministrative di maggio. Uno scrittore francese dell’Ottocento affermava: “Se non ti occupi di politica, la politica si occuperà di te”.

Le comunità territoriali sono da sempre portatrici di consenso e di visione. Il nostro Borgo non può permettersi di restare spettatore delle diatribe politiche tra candidati o coalizioni. Per questo motivo, il direttivo del Comitato Borgo Misilla ha deciso, all’unanimità, di assumere un ruolo attivo e propositivo in questa tornata elettorale.

Inviteremo tutti i candidati, singolarmente, almeno in questa fase, a incontrarci nel nostro Borgo per illustrare le loro proposte e il loro programma con riferimento specifico al Borgo Misilla e alle oltre cento contrade del nostro territorio. Non si tratterà di comizi elettorali, di cui possiamo fare a meno, ma di momenti di confronto concreto: chiediamo ai candidati di ascoltare le nostre esigenze, rispondere alle nostre priorità e, soprattutto, di condividere e fare propria la nostra visione di sviluppo del territorio e di reale decentramento delle periferie.

Marsala è una “città territorio” e le contrade rappresentano un enorme bacino elettorale. Un patrimonio di consenso che non deve essere disperso, ma orientato verso chi dimostrerà, con atti concreti, di voler sostenere e sottoscrivere il nostro progetto, al di là di qualsiasi appartenenza o ideologia politica. Attendiamo la disponibilità e la risposta di chi avrà il coraggio e la volontà di dialogare con noi”.