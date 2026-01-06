Crans-Montana, getto d’acqua gelata contro la giornalista marsalese Francesca Crimi

Un episodio di violenza ha colpito la troupe della trasmissione Rai “Ore 14” a Crans-Montana in Svizzera.

Sul tragico incendio di Capodanno stava lavorando la giornalista marsalese Francesca Crimi, che in collegamento, mentre stava documentando le macerie del locale “Le Costellation” è stata raggiunta da un violento getto d’acqua gelida lanciato da una pompa. Un gesto deliberato compiuto da un soggetto vicino, a quanto sembra, alla proprietà del locale, al fine di impedire le riprese, in un contesto climatico proibitivo, dove le temperature erano molto basse.

La notizia ha destato profonda indignazione a Marsala, città natale di Francesca Crimie dove la giornalista ha mosso i primi passi professionali. Dalla redazione marsalese di laTr3 arriva un messaggio di forte vicinanza: “Esprimiamo la massima vicinanza a Francesca , collega stimata ed amica, che ha sempre interpretato il giornalismo come una missione di verità. L’attacco subito da Francesca e dai colleghi a Crans-Montana è un segnale preoccupante di insofferenza verso il diritto di cronaca”.

Alla collega un forte gesto di solidarietà da parte della nostra redazione.