Volley, la Sigel perde in casa e rinvia la possibilità del pool promozione

Si apre con un retrogusto amaro il 2026 per la Sigel Seap Marsala Volley. Nel primo dei tre “dentro o fuori” di fine regular season, le azzurre di Coach Lino Giangrossi della Sigel Seap Marsala Volley cedono il passo ad un Club Italia cinico e arrembante, capace di ribaltare il risultato dell’andata ed imporsi per 1-3 tra le mura del PalaSanCarlo. Una sconfitta che brucia per l’occasione d’oro sfumata di sorpassare le “cugine” di Messina e artigliare un posto nella prestigiosa Pool Promozione.

L’avvio di gara aveva lasciato presagire un pomeriggio ben diverso. Spinta dal calore del proprio pubblico, Marsala era riuscita a imporre il proprio ritmo nel primo set (25/17), mettendo in mostra una pallavolo fluida ed aggressiva.

Il verdetto del campo dopo è stato severo, il “fortino” lilibetano viene espugnato e la classifica resta invariata. Il distacco di due punti dalla zona Pool Promozione, attualmente occupata da Messina, rimane un ostacolo ancora presente. A due sole partite dal termine della stagione regolare, Marsala si ritrova ancora in zona Pool Salvezza, consapevole di aver sprecato un match point fondamentale per il proprio futuro. C’è tanta amarezza nell’ambiente azzurro per un match che è rimasto in equilibrio sul piano del gioco, ma che ha visto le giovani del Club Italia più lucide nei momenti chiave. Per la Sigel Seap non è però il momento della resa, restano 120 minuti di gioco per tentare l’assalto finale e riscattare una domenica “difficile”.