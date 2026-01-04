Nel 2025 Milano è stata la città più cara. Il meridione d’Italia il più economico. Ecco i dati

Milano si conferma anche per il 2025 appena terminato, la città italiana con il più alto costo della vita, la città più “economica” risulta essere Napoli.

Da uno studio risulta che per un paniere di prodotti ortofrutticoli, alimentari e servizi, come per esempio dentista, parrucchiere, tintoria, a Milano si pagano circa 600 euro il 62% in più che a Napoli o a Palermo,

Dopo Milano l città più care sono Aosta e Bolzano, assieme a Napoli le più economiche Palermo e Catanzaro.

Vediamo degli esempi

In media un panino in Italia costa al bar 3,80 euro, a Milano 5.70. secondo il Codacons che organizza questa ricerca un otturazione dal dentista tocca il record ad Aosta con 176 euro, molto più economico l’intervento a Napoli con 70 euro.

Questi dati diffusi. Per quanto riguarda noi tutti facciamone magari tesoro e paragoniamoli con le nostre spese quotidiane, magari per scoprire se la nostra città è più o meno economica.