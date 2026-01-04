Nebbia e un guasto all’aeroporto di Bergamo, ritardi e cancellazioni di voli da e per la Sicilia. La situazione a Trapani

Sono in tutto 63 i voli in arrivo che hanno registrato ritardi, cancellazioni o dirottamenti su altri scali e 39 quelli in partenza cancellati o riprogrammati, tra ieri sera e questa mattina, all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) a causa di un “problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav generatosi poco prima delle 18 di sabato” e dalle “contestuali condizioni di bassa visibilità in pista”, come spiega questa mattina in una nota Sacbo, la società di gestione dello scalo.

I ritardi coinvolgono anche i voli che collegano Bergamo con gli aeroporti siciliani di Palermo, Catania e Trapani. I voli per Catania e Trapani (FR 2261 e FR 4698), la cui partenza era prevista per le 6:10 e le 7:05, sono ora stati rinviati alle 15:25 e alle 12:30. Il volo FR 4969 per Palermo, la cui partenza era fissata per le 11:15 di oggi, partirà in realtà alle 12:25. IN ritardo anche il secondo volo per Catania (FR 2888), che dalle 12:45 slitterà alle 13:55