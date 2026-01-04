Marsala: al presepe vivente di Ciavolo Miss Aurora De Vita sarà Maria

Il presepe vivente di contrada Ciavolo, a Marsala, sta diventando uno degli appuntamenti più suggestivi del Natale in Sicilia. La manifestazione si svolge all’interno della Parrocchia Maria Santissima della Cava, dove le vie e gli spazi si trasformano in un percorso narrativo e immersivo che racconta la Natività e la vita rurale di una volta. Si potrà visitare fino al 6 gennaio dalle 16 alle 21; i visitatori possono percorrere l’itinerario allestito con scenografie, botteghe artigiane, mestieri antichi e circa cento figuranti in costumi d’epoca che rappresentano scene di vita quotidiana. Questo presepe vivente non è solo una rappresentazione statica ma un vero e proprio viaggio attraverso la storia e la spiritualità del Natale, dove la comunità locale si fa protagonista e guida del racconto. Durante tutte le giornate dell’evento sono presenti anche mercatini natalizi e degustazioni di prodotti tipici, per unire la dimensione spirituale a quella culturale e conviviale.

In questa edizione il presepe vivente ospita Aurora De Vita, nota per aver ricevuto il titolo di Miss Prima Visione al Concorso nazionale di bellezza “Una Ragazza per il Cinema 2024” che interpreterà il ruolo della Vergine Maria. Accanto a lei, Giuseppe sarà interpretato da Manuel Buffa, offrendo un tocco di spettacolarità. Per partecipare al presepe vivente è richiesto un contributo simbolico: