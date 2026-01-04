Forfait inevitabile per Trapani: infortuni e fughe di stelle mandano ko i granata

La Pallacanestro Trapani Shark ha ufficialmente informato FIP e LBA della propria impossibilità a disputare la partita contro Bologna. Stasera alla Virtus Arena non ci sarà il via alla gara, permettendo alla Segafredo di prolungare la gioia per il trionfo su Milano in EuroLeague. Bologna otterrà un 20-0 a tavolino, mentre Trapani affronterà una sanzione di 50mila euro e una penalizzazione di 1 punto, avendo rispettato il preavviso di 48 ore previsto dal regolamento.

Crisi dell’Organico

La scelta del club siciliano appare obbligata: con la partenza di Jordan Ford verso il Bahcesehir e il via libera FIBA per Amar Alibegovic, che ha debuttato ieri a Granada con 17 punti, 7 rimbalzi e 2 assist in 24 minuti nonostante la sconfitta del suo nuovo team, Trapani ha evitato una multa tripla da 150mila euro per il mancato raggiungimento del numero minimo di tesserati, sommando anche l’addio di Timmy Allen. Intanto, Paul Eboua è a un passo dall’Asvel Villeurbanne, John Petrucelli dal Galatasaray e Rossato è corteggiato da Brescia e Reggio Emilia. Nella nota diramata due giorni fa dal presidente Valerio Antonini, il club lamenta il disagio dei giocatori, che invocano clausole rescissorie a causa del blocco contrattuale imposto dal Tribunale Federale, sottolineando come tali misure stiano compromettendo carriere e attività professionistica.

Prospettive Future

La situazione appare ormai fuori controllo, con il campo che sembra destinato a chiudersi mentre proseguono le battaglie legali del patron. Per ora, Trapani si limita alla multa e al punto di penalizzazione; una seconda assenza, ad esempio contro Trento tra una settimana, porterebbe all’esclusione dal campionato e a una sanzione da 600mila euro. Nel frattempo, incombono due match di Basketball Champions League contro l’Hapoel Holon, anch’essi a rischio. La partita con la Dolomiti Energia Trento chiuderà il girone d’andata: se i siciliani si presenteranno nonostante le defezioni (e le relative multe), i risultati delle prime 15 giornate potrebbero essere convalidati; altrimenti, la LBA potrebbe annullarli tutti, colpendo la classifica di squadre come Varese, Sassari e Tortona, che perderebbero punti conquistati sul campo, o lasciando intatti gli 0-20 per Trapani, aggravati dall’esodo e dall’assenza di un allenatore. Mercoledì è atteso un nuovo pronunciamento del Tribunale Federale sulle questioni legate all’iscrizione.